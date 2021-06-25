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Корея: Юг-Север

Север отмечает годовщину начала Корейской войны в сдержанной манере

Write: 2021-06-25 11:09:48Update: 2021-06-25 11:32:53

Север отмечает годовщину начала Корейской войны в сдержанной манере

Photo : YONHAP News

25 июня Северная Корея сдержанно отмечает 71-ю годовщину начала Корейской войны 1950-53 годов. Государственные СМИ не сообщают о проведении митингов и демонстраций. В главной газете страны «Нодон синмун» опубликованы лишь две статьи о войне в Корее без фотографий. В них Север повторил свои прежние заявления о том, что война разразилась из-за вторжения империалистов, а основатель государства Ким Ир Сен привёл народ к победе. Корейская война разразилась после того, как 25 июня 1950 года северокорейские войска вторглись на юг при поддержке Китая и Советского Союза. Три года спустя война закончилось перемирием. Север называет Корейскую войну «Отечественной освободительной войной», утверждая, что она началась с вторжения Юга, а дату подписания перемирия отмечает как День победы. 
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