Пентагон: Альянс РК и США остаётся непоколебимым 71 год

Альянс РК и США, созданный в начале Корейской войны, остаётся непоколебимым 71 год. Об этом заявил 24 июня, накануне 71-й годовщины начала Корейской войны 1950-53 годов, представитель министерства обороны США Джон Кирби. Альянс двух стран является «опорой мира, безопасности и процветания для Северо-Восточной Азии, свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а также для всего мира», - добавил он. Пентагон не планирует каких-либо официальных мероприятий по случаю годовщины начала войны. Тем не менее, это важная веха и «напоминание о том, как давно это было, и насколько важной остаётся безопасность на Корейском полуострове»,- отметил Джон Кирби. США - одна из 16 стран-членов ООН, которые направили войска в РК, чтобы помочь ей отстоять демократию.