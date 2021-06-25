РК и страны Центральной Америки углубят всестороннее сотрудничество

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25 июня лидеры РК и восьми стран Центральной Америки приняли совместное заявление, в котором отразили новое видение развития всестороннего партнёрства, в первую очередь, в цифровом и экологически безопасном секторах. Соглашение было достигнуто на первом за 11 лет саммите РК и членов Системы центральноамериканской интеграции (SICA), в которую входят Белиз, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама и Доминиканская Республика. В ходе саммита, состоявшегося в формате видеоконференции, президент РК Мун Чжэ Ин отметил, что в следующем году будет отмечаться 60-я годовщина установления дипломатических отношений с семью странами-членами SICA, за исключением Белиза, отношения с которым были установлены в 1987 году. Южнокорейский лидер подчеркнул необходимость расширения контактов между людьми и дальнейшего углубления взаимопонимания. Он выразил приверженность Сеула социальной и экономической стабильности в Центральной Америке, предложив сторонам развивать «дальновидное всеобъемлющее» сотрудничество. Это был четвёртый по счёту саммит РК-SICA, предыдущие состоялись в 1996, 2005 и 2010 годах.