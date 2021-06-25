Правительство РК окажет поддержку отечественным вакцинам

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Правительство РК окажет поддержку разработке собственных вакцин против COVID-19, чтобы кандидаты могли пройти третью фазу клинических испытаний к концу года. Будут активизированы усилия по разработке технологии вакцины на основе матричной РНК (мРНК), чтобы догнать мировых фармацевтических гигантов. Правительство реализует программы разработки вакцин, чтобы подготовиться к длительной борьбе с пандемией COVID-19. В настоящее время пять южнокорейских компаний разрабатывают несколько типов вакцин. SK Bioscience и EuBiologics испытывают синтетические вакцины на основе антигена. Испытываются также вакцины на основе ДНК компаний Genexine и Geneone Life Science. На начальной стадии испытаний находится вакцина против вирусного вектора компании Cellid. Между тем, отечественные фармацевтические компании в настоящее время имеют трёхлетний разрыв в технологии мРНК с зарубежными конкурентами. На поддержку проведения клинических испытаний вакцин в этом году выделено 68 млрд 700 млн вон (61 млн долларов).