Photo : YONHAP News

Видеоклип хита группы BLACKPINK под названием How You Like That набрал более 900 млн просмотров на YouTube. Как сообщили 25 июня в агентстве YG Entertainment, результат достигнут ровно через год после того, как группа выпустила песню 26 июня прошлого года. Это пятое музыкальное видео группы, которое набрало 900 миллионов просмотров на YouTube. После выпуска песня в первый же день собрала более 86 млн просмотров и была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самое популярное видео на YouTube за 24 часа. За 32 часа было набрано 100 млн просмотров. У группы BLACKPINK 62 млн 400 тыс. подписчиков на YouTube, и она занимает по этому показателю второе место после Джастина Бибера.