РК и ЕС активизируют сотрудничество в сфере безопасности

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24 июня РК и Евросоюз провели в формате видеоконференции четвёртый диалог по вопросам безопасности и обороны, в ходе которого поделились своими оценками ситуации в регионе. РК представлял начальник управления международного сотрудничества минобороны Ким Сан Чжин, а Евросоюз - директор по вопросам политики безопасности и обороны Европейской службы внешних связей Джоаннеке Бальфур. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, Ким Сан Чжин призвал Евросоюз активизировать сотрудничество в денуклеаризации Корейского полуострова и установлении постоянного мира. Представитель ЕС подтвердила наличие поддержки усилий Сеула по улучшению межкорейских отношений и установлению мира на Корейском полуострове. Диалог по вопросам безопасности между сторонами был начат в 2015 году и проводится раз в два года.