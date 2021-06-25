Правительство РК вновь высказалось за адресную помощь пострадавшим от COVID-19

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Несправедливо оказывать помощь всем, в том числе, богатым людям, с учётом нынешней экономической ситуации в стране. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая 25 июня на заседании Национального собрания. Правительство планирует выделить второй с начала года дополнительный бюджет объёмом 30 трлн вон (26 млрд 600 млн долларов) на восстановление экономики и поддержку пострадавших от COVID-19. Он будет финансироваться за счёт дополнительных налоговых поступлений. Правящая Демократическая партия Тобуро настаивает на универсальных выплатах, то есть, всем домохозяйствам без исключения. Однако правительство, обеспокоенное ростом государственного долга, настаивает на поддержке наиболее пострадавших от пандемии коронавируса