Индекс KOSPI достиг очередного исторического максимума

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25 июня главный индекс Корейской биржи KOSPI повысился на 16,74 пункта, или на 0,51%, закрывшись на отметке 3.302,84 пункта. Показатель достиг нового исторического максимума. Индекс обновлял рекордные максимумы два дня подряд. Настроения инвесторов восстановились, поскольку Федеральная резервная система США подтвердила, что будет сохранять гибкость, а правительство и Конгресс согласились с планом крупномасштабных инвестиций в экономику. Снизились также опасения по поводу досрочного повышения процентных ставок. Объем торгов был умеренным – продано около 1 млрд 200 млн акций на сумму около 16 млрд 300 млн долларов. Биржевые показатели выросли в США и большинстве стран с развитой экономикой. Акции Samsung Electronics подорожали на 0,49%, SK hynix - на 1,98%, Hyundai Motor - на 0,21%. Курс национальной валюты составил 1.27,7 воны за доллар, что на 7,2 воны больше, чем на закрытии предыдущей сессии.