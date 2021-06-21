С 1 июля в РК вводится новая система социального дистанцирования

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С 1 июля в РК вводится новая четырёхуровневая система социального дистанцирования, в соответствии с которой, в столичном регионе будет действовать второй уровень, а на остальной территории страны - первый уровень. Как сообщили 27 июня в Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, согласно новым правилам, предприятия общественного питания в городах Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнгидо смогут работать до полуночи, то есть, на два часа дольше, чем сейчас. Возобновят работу бары и ночные клубы. Максимальное количество участников частных собраний в столичном регионе и провинции Чечжудо увеличивается до шести человек. Если эпидемическая ситуация не ухудшится, то с 15 июля данное число будет увеличено до восьми человек. Первый уровень социального дистанцирования не предусматривает ограничения на число участников частных собраний. Предприятия общественного питания и тренажёрные залы могут работать без ограничений при условии, что между посетителями будет поддерживаться расстояние не менее одного метра. До 15 июля за пределами столичного региона будут сохраняться ограничения на частные собрания до восьми человек, которые затем будут сняты.