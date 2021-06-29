В РК сократилось число новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 27 июня в стране зарегистрирован 501 новый случай COVID-19. Это на 113 случаев меньше по сравнению с предыдущим днём. Впервые за последние шесть дней показатель составил менее шестисот из-за меньшего количества тестов в выходные дни. Органы здравоохранения усилили контроль за ситуацией, опасаясь дальнейшего распространения заразного варианта вируса Дельта на фоне предстоящего смягчения правил социального дистанцирования. Беспокойство вызывает также и то, что в 25,3% случаев не удаётся отследить источник заражения. Общее число заболевших с начала пандемии составило 155.572. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 2.015 человек. Коэффициент смертности 1,3%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 15 млн 290 тыс. человек, или 29,8% населения страны. 4 млн 640 тыс. человек, или 8,8% населения, вакцинированы полностью. За минувшие сутки 335 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 146.675 человек.