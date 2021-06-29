Из-за COVID-19 южнокорейцы сократили поездки по стране

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Из-за пандемии COVID-19 южнокорейцы сократили в прошлом году поездки не только за границу, но и по стране. Согласно отчёту Корейского института культуры и туризма, опубликованному 27 июня, в 2020 году жители страны совершили 225 млн внутренних поездок, что на 34,7% меньше, чем годом ранее. По данным опроса 5.400 южнокорейцев старше 15 лет, каждый из них совершил в прошлом году в среднем 4,95 поездки, что на 35% меньше, чем в 2019 году. Среднее количество туристов, посетивших каждый из 2.569 основных туристических объектов, составило в прошлом году лишь 103.464 человека, что на 47,2% меньше, чем в позапрошлом году. Южнокорейские туристы потратили на поездки внутри страны в прошлом году в среднем 530 тыс. вон (470 долларов) на человека, что на 45,7% меньше, чем в 2019 году.