ВМС РК примут участие в совместных учениях США и Австралии

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Южнокорейские ВМС примут участие в крупномасштабных учениях, которые США и Австралия планируют провести в июле. Как сообщили 27 июня в штабе ВМС, для участия в учениях Talisman Sabre, которые пройдут в середине июля в водах Австралии, будет направлен эсминец водоизмещением 4.400 тонн. Данные учения проводятся каждые два года, и в 2019 году РК принимала в них участие в качестве наблюдателя. В предстоящих учениях будут участвовать также Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Япония, а Франция, Индия и Индонезия будут выступать в качестве стран-наблюдателей. По данным министерства обороны Австралии, в этом году учения будут проводиться в сокращённом режиме из-за пандемии COVID-19. В них будут участвовать около 17 тыс. человек, что примерно вдвое меньше, чем в 2019 году. Около 1.800 иностранных военнослужащих прибудут в Австралию за две недели до их начала для прохождения карантина.