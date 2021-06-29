Realmeter: Более половины жителей РК против поездки президента в Японию

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Более 60% южнокорейцев выступают против возможного визита президента страны Мун Чжэ Ина в Японию во время предстоящих Олимпийских игр в Токио. Об этом свидетельствуют результаты опроса 500 жителей различных регионов страны старше 18 лет, проведённого 25 июня агентством Realmeter по заказу YTN. 60,2% респондентов заявили, что возражают против поездки главы государства в Японию во время предстоящих Игр. 33,2% опрошенных поддерживают такую поездку, а остальные 6,5% затруднились с ответом. Японские СМИ ранее сообщили, что правительства двух стран обсуждают визит Мун Чжэ Ина. Однако официальный Токио опроверг данные сообщения, а Сеул отказался их подтвердить. Погрешность при обработке данных составляет 4,4% при уровне достоверности 95%.