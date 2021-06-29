В Инчхоне пройдёт Второй международный океанский форум

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Эксперты морской отрасли и бизнесмены из ряда стран примут участие во Втором международном океанском форуме, который пройдёт с 30 июня по 1 июля в городе Инчхоне. Мероприятие организовано министерством морского и рыбного хозяйства, мэрией города, администрацией порта Инчхон и агентством Ёнхап. В рамках Инчхонского международного океанского форума (IIOF) организованы пять тематических сессий – будущая стратегия управления глобальной цепочкой поставок, искусственный интеллект и «умные» порты, портовая сеть, океанская среда и туризм, проектирование портов. С учётом продолжающейся пандемии COVID-19, форум будет проходить в гибридном режиме, который сочетает в себе личные встречи в конференц-центре Songdo Convensia и онлайн-дискуссии.