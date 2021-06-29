На вооружение ВМС РК поступит второй десантный корабль

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В октябре этого года на вооружение южнокорейских военно-морских сил поступит новый десантный корабль водоизмещением 14.500 тонн. Названный в честь самого южного острова страны Марадо, он станет вторым подобным кораблём в стране. Первый десантный корабль под названием «Токто» поступил на вооружение в 2007 году. Новый корабль длиной 199 метров может развивать максимальную скорость 23 узла (42,5 км/час) и взять на борт 330 военнослужащих. Он оснащён новой радиолокационной системой для лучшего обнаружения противника и управления самолётами, а также управляемыми ракетами «Хэгун». Модернизированная лётная палуба позволяет осуществлять взлёт и посадку конвертопланов класса Osprey. Помимо выполнения боевых задач, корабль будет использоваться в ликвидации последствий стихийных бедствий и международных миротворческих операциях.