Замглавы МИД Ким Гон назначен послом в Великобритании

Photo : YONHAP News

Заместитель министра иностранных дел Ким Гон назначен новым послом РК в Великобритании, сообщили 28 июня во внешнеполитическом ведомстве. Ким Гон - опытный дипломат, занимал должности, связанные с ядерными проблемами Северной Кореи, Северной Америкой и Китаем. Ожидается, что его многолетний опыт дипломатической деятельности поможет в развитии отношений между Сеулом и Лондоном. Бывший посол в Новой Зеландии Ё Сын Бэ, который ранее работал советником президента по внешней политике, сменит Ким Гона на посту заместителя министра. Специалист в сфере многосторонней и общественной дипломатии Чан Чжэ Бок назначен послом в Индии. Начальник отдела по делам зарубежных соотечественников Пён Чхоль Хван назначен генеральным консулом РК в Санкт-Петербурге.