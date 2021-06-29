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Политика

Замглавы МИД Ким Гон назначен послом в Великобритании

Write: 2021-06-28 14:51:55Update: 2021-06-28 14:52:52

Замглавы МИД Ким Гон назначен послом в Великобритании

Photo : YONHAP News

Заместитель министра иностранных дел Ким Гон назначен новым послом РК в Великобритании, сообщили 28 июня во внешнеполитическом ведомстве. Ким Гон - опытный дипломат, занимал должности, связанные с ядерными проблемами Северной Кореи, Северной Америкой и Китаем. Ожидается, что его многолетний опыт дипломатической деятельности поможет в развитии отношений между Сеулом и Лондоном. Бывший посол в Новой Зеландии Ё Сын Бэ, который ранее работал советником президента по внешней политике, сменит Ким Гона на посту заместителя министра. Специалист в сфере многосторонней и общественной дипломатии Чан Чжэ Бок назначен послом в Индии. Начальник отдела по делам зарубежных соотечественников Пён Чхоль Хван назначен генеральным консулом РК в Санкт-Петербурге. 
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