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Наука

В РК создан дрон, выявляющий лесные пожары

Write: 2021-06-28 15:55:08Update: 2021-06-28 18:51:55

Photo : YONHAP News

В РК создан дрон, способный выявить лесные пожары в горной местности. Он разработан оператором мобильной связи LG Uplus в сотрудничестве с небольшим стартапом. Двигаясь по заранее запрограммированному маршруту, дрон, оснащённый портативной камерой, способен обнаружить пламя и дым на участках площадью 2 тыс. кв. метров. Благодаря искусственному интеллекту, устройство в течение 2 секунд определяет примерную площадь огня, измеряет температуру с помощью тепловизора и оценивает степень опасности стихийного бедствия. Дрон контролирует земную поверхность с высоты 150 метров без постоянного контроля оператора. Он способен следить за определённым участком на протяжении заданного промежутка времени.  Для этого необходимо ввести в память устройства широту, долготу, а также  время начала и окончания патрулирования. По словам разработчиков, дрон изначально предназначен для сбора и анализа данных о пожарах в заповедниках и национальных парках, однако, внеся небольшие изменения  в программу, его можно перенастроить для контроля за предприятиями, объектами транспорта и строительными площадками. Дрон, демонстрирующий 96-процентную точность обнаружения огня любого типа, испытан в Корейской лаборатории предотвращения пожаров, специалисты которой подтвердили его абсолютную надёжность. 
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