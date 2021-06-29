Мун Чжэ Ин: Рост южнокорейской экономики превысит в этом году 4%

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Рост южнокорейской экономики превысит в этом году 4%, что намного больше предыдущего целевого показателя в 3,2%. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 28 июня на расширенном совещании по обсуждению экономической политики на второе полугодие. Он напомнил, что приоритетом национальной экономики является окончательное преодоление кризиса путём создания дополнительных рабочих мест и сокращения разрыва в доходах. Финансовые возможности страны расширились благодаря оживлению её экономики, о чем свидетельствуют налоговые поступления в размере более 30 трлн вон (26 млрд 600 млн долларов). Президент призвал как можно скорее принять ещё один дополнительный бюджет, чтобы помочь нуждающимся и ещё больше повысить «экономическую активность» в разгар пандемии COVID-19. Он также отметил необходимость «смелых» мер по поддержке людей с низким и средним уровнем доходов и увеличению потребления.