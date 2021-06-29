Семья жертвы сексуального насилия в ВВС требует парламентского расследования

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Родственники женщины-сержанта ВВС, покончившей с собой после того, как она подверглась сексуальным домогательствам, потребовали парламентского расследования инцидента. Выступая 28 июня на первой пресс-конференции после смерти их дочери, родители погибшей заявили, что парламентское расследование «неизбежно», чтобы раскрыть правду, стоящую за инцидентом. Они заявили, что больше не доверяют расследованию военной прокуратуры, обвинив военных в стремлении замять дело, а не защитить жертву. Они выразили недоверие к работе военных следователей, которые, по их мнению, ведут расследование недостаточно тщательно. При этом ранее в тот же день появилось сообщение, что начальник батальона военной полиции 20-го истребительного авиакрыла, где произошёл инцидент, следователь, военный прокурор и военный адвокат – освобождены от служебных обязанностей. Их обвиняют в неправильном ведении дела, когда о нём впервые сообщила потерпевшая.