Второй в 2021 году дополнительный бюджет составит 33 трлн вон

Photo : YONHAP News

29 июня правительство РК и правящая Демократическая партия Тобуро согласовали дополнительный бюджет на сумму 33 трлн вон (29 млрд 200 млн долларов) для поддержки пострадавших от пандемии COVID-19. Он будет финансироваться за счёт дополнительных налоговых поступлений без выпуска гособлигаций. В дополнение к указанной сумме правительство обещает выделить 3 трлн вон (2 млрд 650 млн долларов). Таким образом, дополнительные выплаты составят в общей сложности 36 трлн вон (31 млрд 860 млн долларов). Помощь получат 80% домохозяйств с низкими доходами, частные предприниматели и предприятия малого бизнеса, пострадавшие от пандемии COVID-19. Бюджетный законопроект будет в ближайшее время представлен на утверждение Национального собрания. Это второй с начала года дополнительный бюджет. Первый был принят в марте и составил 14 трлн 900 млрд вон (13 млрд 200 млн долларов).