28 июня в РК подтверждены около 600 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 28 июня в стране зарегистрированы 595 новых случаев COVID-19. Это на 94 случая больше по сравнению с предыдущим днём. Общее число заболевших с начала пандемии составило 156.167. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 2.017 человек. Коэффициент смертности 1,29%. По состоянию на конец суток 28 июня, одной дозой вакцины привиты 15 млн 304 тыс. человек, или 30% населения. Полностью вакцинированы 4 млн 760 тыс. человек, или около 9% населения. За минувшие сутки 402 человека выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 147.077 человек. Проходят лечение 7.073 человека.