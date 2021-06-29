Песня Butter группы BTS возглавляет Billboard Hot 100 пятую неделю подряд

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ТТанцевальная поп-песня Butter южнокорейской бойз-группы BTS пятую неделю подряд удерживает первую позицию в главном чарте альбомов Billboard Hot 100. BTS - первые азиатские исполнители, которые возглавляют чарт на протяжении пяти недель подряд, а Butter – всего лишь 11-я по счёту песня, которая удерживается на первой позиции пять недель подряд. Ранее англоязычный сингл группы под названием Dynamite был лидером Billboard три недели подряд. Butter – четвёртая по счёту песня BTS, занимающая первое место в Billboard Hot 100, после Dynamite, Life Goes On и Savage Love, ремикса песни американского исполнителя Джейсона Деруло и новозеландского продюсера Jawsh 685. Песня Butter, выпущенная 21 мая, представляет собой яркий танцевальный поп-трек, с помощью которого исполнители надеялись дать дополнительную энергию во время глобальной пандемии коронавируса. Уже на следующий день после выпуска песня возглавила хит-парады iTunes более чем в ста регионах, а также музыкальные чарты в РК и Японии. Англоязычный сингл за первые 24 часа после выпуска набрал более 108 млн просмотров на YouTube, превысив рекорд Dynamite, составивший 101 млн просмотров. Дополнительную популярность песне Butter придали три версии ремиксов под названием Hotter, Sweeter и Cooler.