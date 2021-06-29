В случае роста заболеваемости в РК может быть вновь введён масочный режим

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Обязательный масочный режим на открытом воздухе для привитых от COVID-19 может быть введён повторно, если в стране будет наблюдаться рост числа новых случаев заболевания. Об этом заявил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 29 июня на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Начиная с 1 июля, привитые первой дозой вакцин смогут находиться на открытом воздухе без масок в рамках новых правительственных рекомендаций. При этом в период с 20 по 26 июня в стране выявлены 267 случаев заражения высокозаразными штаммами вируса. Совокупное количество подтверждённых случаев разновидностей штаммов составило 2.492. В случае дальнейшего распространения варианта вируса Дельта правительство «не может не сделать правила ношения масок снова обязательными»,- подчеркнул глава правительства. После введения пересмотренных рекомендаций по социальному дистанцированию риск роста заражения может возрасти, - добавил Ким Бу Гём. Он обратил внимание на то, что в странах с высоким уровнем вакцинации число новых случаев инфекции неуклонно растёт. Премьер-министр поручил органам здравоохранения подготовить специальные ответные меры на возможный рост заболеваемости.