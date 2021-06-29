По всему миру против РК действуют 216 торговых барьеров

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В настоящее время в 28 странах против РК действуют в общей сложности 216 торговых барьеров, сообщили 29 июня в министерстве промышленности, торговли и энергетики. 11 новых торговых барьеров введены в первой половине текущего года, в том числе, 8 антидемпинговых. По данным правительства, 106 торговых барьеров действуют в металлургической отрасли, 45 – в химической, 21 – в производстве пластика. Они включают стандарты безопасности потребителей, энергетические и экологические требования, которые часто используются в качестве нетарифных ограничений на экспорт. Южнокорейское правительство планирует использовать все доступные дипломатические каналы, включая Всемирную торговую организацию и комитеты по соглашениям о свободной торговле, чтобы минимизировать потенциальный ущерб экспортёрам.