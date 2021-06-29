Парламентский комитет принял резолюцию против плана сброса воды с АЭС Фукусима

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29 июня парламентский комитет по иностранным делам и воссоединению единогласно одобрил резолюцию, осуждающую план Японии сбросить в океан загрязнённую воду с аварийной АЭС Фукусима. Документ подготовлен совместно представителями правящей и оппозиционных партий. «Национальное собрание РК решительно осуждает одностороннее решение правительства Японии сбросить в океан загрязнённую радиацией воду и требует немедленно его отменить», - говорится в резолюции. В ней отмечается также, что южнокорейские парламентарии никогда не потерпят действий, которые могут нанести вред здоровью народа страны. В этой связи правительство должно принять активные дипломатические меры. В документе содержится призыв к Токио выбрать метод очистки радиоактивной воды путём консультаций с соседними странами, включая РК, а также включить южнокорейских экспертов в состав исследовательской группы МАГАТЭ, чтобы обеспечить прозрачное раскрытие информации о процессе очистки загрязнённой воды.