Бывший мэр Пусана приговорён к трём годам тюрьмы за сексуальные домогательства на рабочем месте

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29 июня Пусанский окружной суд приговорил бывшего мэра Пусана О Го Дона к трём годам тюремного заключения за сексуальные домогательства на рабочем месте, вызвавшие психологическую травму. Как отмечается в судебном решении, при совершении преступления обвиняемый использовал своё более высокое положение по отношению к потерпевшим. Кроме того, одна из потерпевших испытала психологическую травму. Суд отклонил утверждение О Го Дона о том, что он страдает слабоумием и имеет когнитивные проблемы, а также не принял к сведению заявление подсудимого о том, что его действия были непреднамеренными. О Го Дон ушёл в отставку 23 апреля прошлого года, признав свою вину в совершении проступка. В начале этого года прокуратура предъявила ему обвинение в непристойных действиях, нанесении психологической травмы и лжесвидетельстве. Прокуратура потребовала приговорить бывшего мэра к семи годам тюремного заключения. Общественные организации выразили тревогу по поводу приговора, который, по их словам, «недостаточен для искоренения сексуальных преступлений на рабочем месте и установления в стране гендерного равенства». Они заявили о необходимости обжаловать приговор.