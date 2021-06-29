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В Корее

Прибывшие из 21 страны обязаны соблюдать самоизоляцию, независимо от вакцинации

Write: 2021-06-29 15:01:17Update: 2021-06-29 16:56:18

Прибывшие из 21 страны обязаны соблюдать самоизоляцию, независимо от вакцинации

Photo : YONHAP News

Лица, прибывающие в РК из 21 страны  - Индии, Индонезии, Пакистана, ЮАР, Бангладеш,  Филиппин, Малави,  Ботсваны, Мозамбика, Танзании, Зимбабве, Бразилии, Суринама, Парагвая, Чили, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Свазиленда, Экваториальной Гвинеи и Мальты  - обязаны соблюдать двухнедельную самоизоляцию, даже если они полностью вакцинированы от COVID-19. Данное решение принято 29 июня карантинными органами в рамках предотвращения глобального распространения варианта коронавируса Дельта. Ранее было решено освободить от карантина полностью вакцинированных в РК, а также за рубежом препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Решение касается тех, кто въезжает в страну с важными деловыми целями, для посещения ближайших родственников, участия в научных или общественных мероприятиях. 
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