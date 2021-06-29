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Политика

Бывший генпрокурор Юн Сок Ёль примет участие в президентских выборах

Write: 2021-06-29 15:05:02Update: 2021-06-29 15:06:15

Бывший генпрокурор Юн Сок Ёль примет участие в президентских выборах

Photo : YONHAP News

Бывший генеральный прокурор РК Юн Сок Ёль официально сообщил о своём намерении принять участие в президентских выборах 2022 года. Выступая 29 июня на пресс-конференции, он обещал «восстановить распавшуюся свободную демократию и верховенство закона», обвинив нынешнюю администрацию в «приватизации власти».  Вступление Юн Сок Ёля в президентскую гонку ожидалось с конца прошлого года, когда он начал лидировать в различных опросах общественного мнения о кандидатах в президенты. По результатам опроса, проведённого агентством Realmeter, которые были опубликованы на прошлой неделе, Юн Сок Ёль  продолжает опережать других кандидатов в президенты. Его поддерживают 32,3% респондентов. На втором месте губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён, сторонник действующего президента. Его поддерживают 22,8% опрошенных.
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