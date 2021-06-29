Правительство РК стремится стимулировать потребление

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Правительство и правящая Демократическая партия Тобуро приняли решение предоставить населению страны в третьем квартале этого года кэшбэк от оплат банковскими картами. Данная льгота предоставляется в том случае, если среднемесячная сумма платежей с помощью кредитных или дебетовых карт более чем на 3% превысит аналогичную сумму второго квартала. Возврат составит 10% от разницы в суммах оплаты. Например, если человек тратил в среднем 1 млн вон в месяц во втором квартале, а в августе потратил 1,5 млн вон, то превышение составит 500 тыс. вон. Следовательно, возврат составит 10% от этой суммы, то есть, 50 тыс. вон. Лимит возмещения не может превышать 100.000 вон (88 долларов) в месяц. Как сообщили в министерстве планирования и финансов, цель данного решения – стимулировать потребление. Одновременно принято решение расширить систему выдачи населению товарных купонов. Существующие купоны на приобретение продукции сельского хозяйства, рыболовства и животноводства, а также на посещение тренажёрных залов, будут дополнены купонами на посещение кинотеатров, поездки в поездах и междугородных автобусах. Их выдача начнётся, когда уровень вакцинации, который в настоящее время составляет 30%, достигнет 50%. По словам заместителя министра планирования и финансов Ли Ок Вона, в период пандемии доходы населения не росли, но потребление сократилось. Поэтому покупательная способность повысилась. Ранее президент РК Мун Чжэ Ин подчеркнул необходимость выработки более смелой политики для поощрения потребления и помощи семьям с низкими доходами. Вакцины предложено отнести к «национальным стратегическим технологиям», наряду с полупроводниками и аккумуляторами. В связи с этим для научно-исследовательских проектов в области вакцин будут предложены налоговые льготы до 50%, а для инвестиций в мощности по их производству - до 20%.