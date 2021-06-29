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29 июня Национальное собрание РК приняло закон о переносе выходных дней. Он предусматривает предоставление жителям страны дня отдыха в ближайший понедельник, если государственный праздник приходится на субботу или воскресенье. До сих пор данная система действовала в отношении трёх государственных праздников: Новый год по лунному календарю Соллаль, Осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок и День детей. Теперь она распространилась на все государственные праздники. Поскольку закон вступил в силу немедленно, до конца текущего года перенос выходных дней будет применён ко Дню освобождения Кореи 15 августа, Дню основания корейской нации 3 октября, Дню корейской письменности Хангыль 9 октября и Рождеству 25 декабря. Закон распространяется на государственные и частные предприятия, за исключением компаний малого бизнеса, в которых трудятся менее пяти человек.