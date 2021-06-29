Биржевые индексы снижаются второй день

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Показатели Корейской биржи снижаются второй день подряд, поскольку опасения по поводу распространения коронавируса ослабили стремление инвесторов к скупке рискованных активов. 29 июня главный биржевой индекс KOSPI упал на 15,21 пункта, или 0,46%, закрывшись на отметке 3.286,68 пункта. Объём торгов составил около 1 млрд 200 млн акций на сумму 12 млрд 600 млн долларов. Падение главного биржевого индекса спровоцировано снижением стоимости акций в сталелитейной, финансовой и технической областях на фоне опасений, что распространение варианта коронавируса Дельта может сорвать восстановление мировой экономики. Акции Samsung Electronics подешевели на 1,1%, SK hynix – на 0,79, POSCO – на 1,98%, Hyundai Motor - на 0,62%. Курс национальной валюты составил 1.28,5 воны за доллар, что на 1,8 вон больше, чем на закрытии предыдущей сессии.