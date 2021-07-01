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30 июня в РК прибыла очередная партия вакцины Pfizer от COVID-19 в объёме 650 тыс. доз. Её поставка осуществляется в рамках соответствующего договора между правительством РК и компанией Pfizer. В общей сложности производитель обязуется поставить 66 млн доз вакцины. Из них на сегодняшний день доставлено 7 млн доз. В настоящее время Pfizer используется для вакцинации населения в возрасте старше 75 лет и военнослужащих моложе 30 лет. В список вошли работники жизненно важных сфер обслуживания до 30 лет, а также воспитатели детских садов, яслей и школьные учителя начальных классов. В общей сложности правительство РК заключило контракты на поставку 193 млн доз вакцины против COVID-19 от Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen и Novamax. Как сообщили в представительстве Pfizer в РК, остальная партия вакцины должна прибыть в третьем-четвёртом кварталах. Глава представительства О Дон Ук, обращаясь к жителям страны, попросил проявить терпение. Он также выразил надежду на скорейшее создание коллективного иммунитета в РК.