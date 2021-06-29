Число новых случаев COVID-19 максимальное с конца апреля

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 29 июня в стране зарегистрированы 794 новых случая COVID-19. Это на 199 случаев больше по сравнению с предыдущим днём, а также самый высокий показатель с 23 апреля. Органы здравоохранения усилили контроль за ситуацией, опасаясь дальнейшего распространения заразного варианта вируса Дельта на фоне предстоящего смягчения правил социального дистанцирования. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что смягчение правил может спровоцировать всплеск заболеваемости. Не менее 75% новых случаев инфекции регистрируется в столичном регионе. Общее число заболевших с начала пандемии составило 156.961. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 1 человек, общее число умерших – 2.018 человек. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 15 млн 320 тыс. человек, или 29,8% населения страны. 4 млн 900 тыс. человек, или 9,5% населения, вакцинированы полностью. За минувшие сутки 616 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 147.693 человека.