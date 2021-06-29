РК взяла курс на мировое лидерство в судоходной отрасли

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Правительство РК поставило цель к 2030 году увеличить объём морских перевозок на 75%, доведя их до 70 трлн вон (61 млрд 800 млн долларов) в год. К этому времени судоходные мощности достигнут 1,5 млн единиц в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), что почти вдвое больше, чем в 2020 году. Об этом 29 июня заявил президент РК Мун Чжэ Ин на церемонии торжественного спуска контейнеровоза Hanul судоходной компании HMM в порту Пусана. Это последнее из двадцати судов, заказ на которые был выполнен в рамках пятилетнего плана по реконструкции судоходной промышленности РК до 2022 года. По словам Мун Чжэ Ина, двадцать крупнейших контейнеровозов, полученных компанией HMM, могут дать толчок к возрождению судоходства страны. РК принимает активные меры по укреплению отрасли морских перевозок путём увеличения размеров контейнеровозов, внедрения экологичных технологий, цифровизации судов и портовой инфраструктуры. Всё это, по словам главы государства, послужит подспорьем в развитии отечественного судоходства. Он также добавил, что государство окажет поддержку компании HMM в приобретении ещё 12 судов вместимостью 13 тыс. двадцатифутовых эквивалентов. Кроме того, в повышение уровня экологичности контейнеровозов будет инвестировано 250 млрд вон (220 млн долларов). К 2050 году планируется коммерциализировать углеродно-нейтральные контейнеровозы. Также планируется ускорить внедрение системы «умной логистики» и занять к 2030 году 50% мирового рынка автономных судов. Президент также подчеркнул, что Пусан имеет большой потенциал развития. По его словам, завершение строительства нового порта на местном острове Катокто и развитие железнодорожного сообщения сделают Пусан мировым логистическим центром. В церемонии торжественного спуска контейнеровоза Hanul в Пусане принял участие ряд важных гостей. Среди них вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, президент банка KDB Ли Дон Голь, президент Корейской ассоциации судоходства Чон Тхэ Сун, мэр Пусана Пак Хён Чжун и губернатор провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су.