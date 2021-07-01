В РК создан консорциум для разработки и производства мРНК -вакцины

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РК к середине следующего года планирует завершить разработку мРНК-вакцины. Поставлена цель наладить её производство после 2023 года в объёме более 1 млрд доз в год. Для этого министерство здравоохранения и соцобеспечения совместно с Корейской ассоциацией производителей фармацевтической и био-фармацевтической продукции 29 июня учредили консорциум с целью создания мРНК-вакцины нового поколения. Основными участниками объединения являются три фармацевтических предприятия - Hanmi Pharm, ST Pharm и GC Pharma. Поддержку им будет оказывать Корейский консорциум инновационных лекарственных средств. Как сообщили в министерстве здравоохранения и соцобеспечения, компании-участники имеют развитую базу в сфере производства сырья, изготовления вакцин и разработки новейших медикаментов. Их совместные усилия помогут создать технологии изготовления мРНК-вакцины, наладить систему её массового производства, а также заложить основу для её экспорта. Разработка и изготовление вакцины будут проходить в два этапа. Прежде всего, до 2022 года планируется завершить создание технологии, затем произвести 100 млн доз вакцины, которых хватит для двухэтапной вакцинации населения страны. После этого будет взят курс на достижение уровня производства - свыше 1 млрд доз, которые будут распространяться внутри страны и экспортироваться. К 2025 году планируется разработать противоопухолевые вакцины и новые инновационные препараты следующего поколения на основе платформы мРНК-вакцины. Компании Hanmi Pharm, ST Pharm и GC Pharma, участвующие в консорциуме, инвестируют более 700 млрд вон (620 млн долларов) на проведение клинических испытаний, разработку основного сырья и наращивание производственных мощностей. Кроме того, список участников консорциума будет расширен за счёт научно-исследовательских институтов и профильных отечественных компаний, работающих в сфере технологий мРНК и сырья для вакцин.