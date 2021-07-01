1 июля будет опубликован подробный план вакцинации на июль

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1 июля будет объявлен подробный план проведения вакцинации населения от COVID-19 в следующем месяце. Власти представят подробные данные о численности объектов вакцинации, видах вакцин и календаре прививок. Согласно ранее опубликованному плану на третий квартал, лица подлежащие вакцинации в первом полугодии, по не получившие прививку, смогут сделать это в июле. Речь идёт о представителях возрастной категории от 60 до 74 лет, лицах с хроническими тяжёлыми респираторными заболеваниями. Также это касается работников жизненно важных сфер обслуживания до 30 лет и сотрудников наиболее уязвимых объектов. Первой дозой вакцины они смогут привиться с 5 по 17 июля. Второй этап вакцинации запланирован на период с 26 июля по 7 августа. Учащиеся выпускных классов и учителя старших школ смогут получить вакцину компании Pfizer в период с 19 июля до начала учебного года. Остальной преподавательский состав старше 30 лет будет привит вакцинами Pfizer или Moderna. Жители страны от 55 до 59 лет смогут вакцинироваться в последнюю неделю июля, от 50 до 54 лет – в начале августа. Более молодые жители в возрасте от 18 до 49 лет получат прививку в середине августа.