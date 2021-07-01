Лидер КНДР заявил о «критическом случае» в противоэпидемических усилиях

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«Высокопоставленные должностные лица, ответственные за важные государственные дела, пренебрегли выполнением важных решений партии о принятии организационных, институциональных, материальных, научных и технологических мер, связанных с мировым кризисом в области здравоохранения, что стало причиной критического случая в общенациональных противоэпидемических усилиях и обеспечении безопасности государства». Как сообщило агентство ЦТАК, об этом заявил северокорейский лидер Ким Чон Ын, выступая 29 июня на расширенном заседании Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Он отметил, что «основным фактором, препятствующим реализации важных задач, которые обсуждались и решались на партийном съезде и пленумах партии, является неспособность и безответственность кадров». Ким Чон Ын подверг критике «устаревшее мышление ряда руководителей»,- отмечается в сообщении. Северная Корея неоднократно заявляла, что свободна от коронавируса. С начала прошлого года она ввела в действие строгий пограничный контроль и другие антивирусные меры, чтобы предотвратить вспышку болезни. Недавно северокорейское руководство призвало к «максимальной бдительности» в связи с глобальным распространением очень заразного варианта Дельта. Как сообщает ЦТАК, на заседании Политбюро обсуждались «организационные вопросы». Между тем, никаких подробностей не приводится. Нет также никаких сообщений о «критическом случае» в противоэпидемических усилиях. Как сообщили в министерстве по делам воссоединения РК, последнее заседание Политбюро, по всей видимости, связано с ужесточением внутренней дисциплины в условиях затяжной кампании по борьбе с пандемией. Северная Корея, похоже, продолжает использовать заседания Политбюро для анализа эпидемической ситуации. В прошлом году данной проблеме были посвящены 12 заседаний.