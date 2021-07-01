Соглашению о свободной торговле между РК и ЕС 10 лет

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1 июля 2011 года РК стала первой страной Азии, подписавшей соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. Как сообщили 30 июня в Корейской ассоциации международной торговли, поставки южнокорейских автомобилей в страны-члены крупнейшего в мире экономического объединения составили в 2019 году 8 млрд 400 млн долларов, что в 2,5 раза больше, чем в 2010 году. Экспорт электромобилей составил в 2020 году 4 млрд 600 млн долларов, тогда как в 2017 году он составлял лишь 200 млн долларов. Поскольку РК экспортирует электромобили без тарифов, у неё есть преимущество по сравнению с конкурентами, включая США, Китай и Японию. Поставки в Евросоюз химической продукции, которые в 2010 году составляли 1 млрд 200 млн долларов, увеличились в прошлом году до 7 млрд 100 млн долларов. Соглашение о свободной торговле с ЕС помогло южнокорейской экономике диверсифицировать цепочку поставок материалов, запчастей и оборудования. Экспорт сельскохозяйственной продукции в ЕС увеличился за 10 лет более чем вдвое и достиг в прошлом году 450 млн долларов.