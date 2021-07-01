В Сеуле могут быть ужесточены меры социального дистанцирования

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Если эпидемическая ситуация в Сеуле не улучшится, городские власти могут принять решение об ужесточении мер социального дистанцирования. В частности, может быть вновь уменьшено число участников частных собраний. Об этом заявил мэр Сеула О Сэ Хун, выступая 30 июня на совещании по вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Он подчеркнул серьёзность ситуации, отметив, что в этом году в городе зарегистрировано самое большое количество случаев заражения. В частности, 29 июня подтверждены 368 новых случаев инфекции. В соответствии с новыми правилами, которые вступают в силу 1 июля, в столичном регионе будет действовать второй уровень социального дистанцирования. Он предусматривает разрешение на частные собрания с участием максимум шести человек в течение двухнедельного переходного периода, после чего число участников будет увеличено до восьми человек. Если ситуация не улучшится, данные правила придётся пересмотреть,- отметил О Сэ Хун. Он призвал власти 25 муниципальных округов Сеула усилить контроль за соблюдением карантинных мер в общественных местах.