Туристы из РК смогут посетить Сайпан без самоизоляции

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Сайпан станет первым туристическим местом, куда южнокорейцы смогут выехать без обязательной самоизоляции по прибытии. 30 июня правительство РК подписало соответствующее соглашение с местными властями. Уровень вакцинации населения Сайпана достиг 60%, и уже более месяца там не фиксировалось новых случаев COVID-19. В связи с этим остров был признан регионом с относительно безопасной эпидемической ситуацией. Сайпан традиционно является одним из самых популярных туристических направлений среди граждан РК. Два года назад остров посетили 240 тыс. южнокорейцев. Несмотря на взаимное освобождение въезжающих от самоизоляции, на отдыхающих накладывается ряд ограничений. Возможны будут только групповые туристические поездки. Все туристы должны пройти полную вакцинацию не менее чем за 14 дней до поездки. Отдыхающим придётся сдать тест на коронавирус четыре раза. Туристические рейсы на Сайпан будут запущены уже в конце этого месяца. Однако правительство не исключает, что они могут быть отменены в случае ухудшения эпидемической обстановки.