В РК второй день подряд более 700 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 30 июня в стране зарегистрированы 762 новых случая COVID-19. Второй день подряд рост заболеваемости сохраняется на уровне конца апреля из-за роста числа групповых заражений в столичном регионе. Органы здравоохранения опасаются резкого роста распространения высокозаразного варианта вируса Дельта. На долю столичного региона пришлись 85% новых случаев инфекции. В этой связи в городах Сеуле и Инчхоне, а также провинции Кёнгидо ещё на неделю сохранится действие прежнего режима социального дистанцирования. Следовательно, предприятия общественного питания, ночные клубы, караоке и тренажёрные залы могут работать лишь до 22 часов. Сохраняется запрет на частные собрания с участием более четырёх человек. В остальных регионах страны с 1 июля введён первый уровень социального дистанцирования. Предприятия общественного питания и тренажёрные залы могут работать без ограничений при условии, что между посетителями будет поддерживаться расстояние не менее одного метра. Тем, кто частично или полностью вакцинирован, разрешено снимать маски на открытом воздухе, но при условии, что расстояние между людьми должно превышать 2 метра. До 15 июля будут сохраняться ограничения на частные собрания до восьми человек, которые затем будут сняты. Исключением является провинция Чечжудо, где в течение двух недель число участников частных собраний не должно превышать шести человек. В провинции Чхунчхон-Намдо ограничения отменены. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 3 человек,а общее число умерших – 2.021 человек. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 15 млн 336 тыс. человек, или 29,6% населения страны. 5 млн 041 тыс. человек, или 9,7% населения, вакцинированы полностью. За минувшие сутки 762 человека выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 157.723 человека.