Южнокорейский экспорт растёт восемь месяцев подряд

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Южнокорейский экспорт составил в июне 54 млрд 800 млн долларов, увеличившись на 39,7% в годовом исчислении. Об этом 1 июля сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. Экспорт растёт восемь месяцев подряд, с ноября прошлого года. Экспорт в Китай вырос на 14,3%, в США - на 51,9%, в ЕС – на 65,3%, в страны АСЕАН – на 37,5%, в Японию – на 39,6%. Экспорт полупроводников второй месяц подряд превышает 10 млрд долларов, составив 11 млрд 100 млн долларов. Рост экспорта автомобилей составил 62,5%, автозапчастей - 108,2%. Импорт в июне увеличился на 40,7%, составив 50 млрд 300 млн долларов. Профицит торгового баланса сохраняется 14 месяцев подряд, составив в прошлом месяце 4 млрд 400 млн долларов. Совокупный экспорт за первое полугодие вырос на 26,1% по сравнению с прошлым годом и составил 303 млрд 200 млн долларов, впервые в истории превысив отметку в 300 млрд долларов. При этом темпы роста экспорта в первом полугодии оказались самыми высокими за 11 лет. Импорт за первое полугодие увеличился на 24% до 285 млрд 100 млн долларов, а профицит торгового баланса составил 18 млрд 100 млн долларов.