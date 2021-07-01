РК и Саудовская Аравия договорились сотрудничать в области чистой энергии

РК и Саудовская Аравия укрепят сотрудничество в области чистой энергии. Соответствующая договорённость достигнута в ходе переговоров министра промышленности, торговли и энергетики РК Мун Сон Ука и его саудовского коллеги Халида Аль-Фалиха, состоявшихся 30 июня в режиме онлайн. Министры обсудили пути укрепления двусторонних связей в рамках платформы комитета «Перспектива-2030», созданного в 2017 году в рамках усилий по расширению стратегических двусторонних связей. Сеул активно развивает водородную экономику, которая сосредоточена на отказе от традиционных источников энергии в пользу водорода и других возобновляемых источников энергии. К 2050 году РК стремится достичь углеродной нейтральности. Министры договорились также расширить связи в области биомедицины, чтобы справиться с пандемией COVID-19. Показательным примером экономических связей между Сеулом и Эр-Риядом стал совместный проект строительства судоверфи в Саудовской Аравии, реализуемый компаниями Hyundai Heavy Industries и Saudi Arabian Oil.