Правительство РК поддерживает развитие логистической отрасли

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Правительство РК утвердило план повышения конкурентоспособности логистической отрасли за счёт разработки беспилотного грузового транспорта и автономных грузовых судов. План был представлен на заседании представителей министерства сухопутных территорий и транспорта и министерства морского и рыбного хозяйства, которое состоялось 1 июля под председательством премьер-министра Ким Бу Гёма. Прежде всего, планируется сосредоточиться на разработке технологий автономных транспортных средств и интеллектуальных транспортных систем, чтобы обеспечить готовность страны к эре автономного транспорта. Правительство поставило цель к 2027 году достичь коммерциализации автономных транспортных средств четвёртого уровня, подразумевающего полностью автономное управление. В целях увеличения пропускной способности основных портов планируется внедрить систему «умного управления» для автоматизации ключевых процессов. Также правительство намерено к 2025 году внедрить частично автономные суда (уровень 3) с дистанционным управлением, а к 2030 году – полностью автономные суда (уровень 4). Ожидается, что в течение последующих 10 лет количество рабочих мест в логистической отрасли увеличится с 645 тыс. до 970 тыс. Правительство планирует разработать и внедрить технологии, которые снизят физическую нагрузку работников логистической отрасли, а также расширить систему страхования занятости и страхования от несчастных случаев на производстве.