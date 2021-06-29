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1 июля правительство РК утвердило дополнительный бюджет в размере 33 трлн вон (29 млрд 200 млн долларов). Он предназначен для поддержки жителей страны с низким уровнем дохода и владельцев малого бизнеса, пострадавших от пандемии COVID-19. Дополнительный бюджет будет финансироваться за счёт дополнительных налоговых поступлений без выпуска гособлигаций. В дополнение к указанной сумме правительство выделило 3 трлн вон (2 млрд 650 млн долларов). Таким образом, дополнительные выплаты составят в общей сложности 36 трлн вон (31 млрд 860 млн долларов). Законопроект о дополнительном бюджете будет направлен в Национальное собрание 2 июля. Ожидается, что помощь получат около 17 млн домохозяйств. Каждому члену семьи будет выплачено по 250 тыс. вон (220 долларов). 1 млн 130 тыс. владельцев малого бизнеса получат по 9 млн вон (7.950 долларов) в зависимости от размера убытков. 1 трлн 100 млрд вон составит размер возмещения кэшбэка по банковским картам. 4 трлн 400 млн вон (3 млрд 890 млн долларов) составят затраты на борьбу с пандемией коронавируса, включая закупку вакцин против COVID-19. 2 трлн 600 млрд вон (2 млрд 300 млн долларов) составят затраты на поддержку усилий молодёжи по поиску работы и жилья, а также на укрепление системы социальной защиты. Оставшиеся 12 трлн 600 млрд (11 млрд 130 млн долларов) будут использованы для оздоровления региональной экономики. За счёт дополнительных налоговых поступлений планируется частично погасить государственный долг.