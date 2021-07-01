В РК начинаются повсеместные муссонные дожди

Photo : YONHAP News

На предстоящих выходных в РК по всей стране начнётся сезон муссонных дождей. В связи с этим метеорологи сообщают, что сезон начнётся с сильных ливней. В Корейской метеорологической администрации прогнозируют, что повсеместные дожди начнутся с 3 июля, когда дождевой фронт, сформировавшийся в океане к югу от страны, переместится на север. Муссонные дожди начнутся с острова Чечжудо утром 3 июля и распространятся на всю территорию страны во второй половине дня. Ожидается, что в центральных районах страны, в провинциях Чолла-Намдо и Чолла-Пукто, в окрестностях гор Чирисан и на острове Чечжудо количество осадков превысит отметку в 150 мм. В остальных районах показатель будет держаться на уровне – от 30 до 80 мм. В основном ливни прекратятся во второй половине дня 4 июля, когда дождевой фронт сместится на юг, однако на южном побережье и на Чечжудо дожди продолжатся. Также Корейская метеорологическая администрация прогнозирует частые дожди по мере того как каждые 3-4 дня циклон будет отодвигать дождевой фронт на север.