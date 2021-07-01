Представитель РК включён в группу экспертов МАГАТЭ по проверке сброса воды с АЭС Фукусима

Photo : YONHAP News

Японский план сброса в океан радиоактивной воды с аварийной АЭС Фукусима продолжает вызывать беспокойство во всём мире, в первую очередь, в соседних странах. В частности, власти РК неоднократно заявляли, что над её экологией нависла серьёзная угроза. 20 апреля этого года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло решение создать международную группу экспертов и предоставить Японии необходимую техническую поддержку для осуществления мониторинга за сбросом воды. Как отмечалось в заявлении МАГАТЭ, контролируемые сбросы воды в океан используются действующими АЭС во всём мире в соответствии с принятыми стандартами безопасности и защиты экологии. В свою очередь, южнокорейская сторона выразила намерение принять участие в работе экспертной группы, обмениваясь информацией с МАГАТЭ, ООН и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Сеул обещал приложить все усилия для обеспечения научной и объективной проверки процесса мониторинга. Как сообщили 30 июня в штаб-квартире МАГАТЭ, для участия в работе экспертной группы приглашён доктор Ким Хон Сок, научный сотрудник Корейского института ядерной безопасности. Известно, что он специализируется на радиоактивных материалах и сотрудничает с Научным комитетом ООН по действию атомной радиации. Как сообщили источники в МАГАТЭ, в состав группы включён также китайский учёный, который резко критиковал японское правительство за план сброса радиоактивной воды.