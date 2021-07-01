Губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён объявил об участии в президентских выборах

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Губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён, который является основным потенциальным кандидатом в президенты от правящей Демократической партии Тобуро, официально объявил 1 июля о своём намерении принять участие в президентских выборах 2022 года. Соответствующее заявление он сделал на различных медиа-платформах, включая YouTube и Facebook, подчеркнув, что возрождение экономики является его главным приоритетом. Ли Чжэ Мён отметил необходимость перехода к перспективной индустриальной экономике, заявив, что это расширит возможности для инвестиций и создаст основу устойчивого роста. Став президентом, он обещал немедленно приступить к активной политике стимулирования экономики, которая превратит кризис в возможность для восстановления экономики. Указывая на неравенство и поляризацию как на основные причины нынешнего кризиса, Ли Чжэ Мён подчеркнул важность всеобщего процветания, честной и справедливой конкуренции.