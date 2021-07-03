Рост потребительских цен в РК третий месяц подряд превышает 2%

Photo : YONHAP News

Согласно данным Национального статистического управления, опубликованным 2 июля, рост потребительских цен составил в июне в РК 2,4% в годовом исчислении. Потребительские цены растут более чем на 2% третий месяц подряд. Это вызвано как низкой прошлогодней базой, так и ростом цен на продукцию сельского хозяйства и животноводства из-за ограниченного предложения. По сравнению с прошлым месяцем потребительские цены понизились на 0,1%. Базовая инфляция без учёта цен на продукты питания и нефть составила в июне 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на продукцию сельского хозяйства, животноводства и рыболовства выросли в июне на 10,4%, на нефтепродукты - на 19,9%, на личные услуги - на 2,5%, на питание вне дома - на 2,3% в годовом исчислении. Цены на жильё выросли за тот же период на 1,4%. Как ожидается, во втором полугодии рост потребительских цен стабилизируется и за счёт снижения прироста цен на продукцию сельского хозяйства и нефтепродукты. Он временно превысит целевой показатель инфляции Банка Кореи в 2%, но годовая инфляция останется ниже 2%. Прогноз Банка Кореи правительства составляет 1,8%.