В РК впервые за полгода более 800 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 1 июля в стране зарегистрированы 826 новых случая COVID-19. Это максимальный показатель с 7 января текущего года. По мнению карантинных органов, по мере роста активности вне помещений и роста числа новых случаев заражения вариантом вируса Дельта число новых случаев инфекции будет продолжать расти. Поскольку на долю столичного региона приходятся более 80% инфицированных, смягчение мер социального дистанцирования в городах Сеуле и Инчхоне, а также провинции Кёнгидо отложено на неделю. В Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний считают, что ослабление карантинных мер приведёт к неуправляемому росту заболеваемости. Общее число заболевших с начала пандемии составило 158.549 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 3 человека, общее число умерших – 2.024 человек. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 15 млн 340 тыс. человек, или 29,6% населения страны. 5 млн 156 тыс. человек, или около 10% населения, вакцинированы полностью. За минувшие сутки 295 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 148.319 человек.